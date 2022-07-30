Чехов, Московская область, , 11:48 — REGNUM Под городом Чеховым в Подмосковье в рамках проекта «Гуляй город» 30 июля пройдет одноименный иммерсивный фестиваль, приуроченный к 450-летию битвы при Молодях. Об этом 30 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Зрители на фестивале Василий Иванов © ИА REGNUM

Именно это сражение во многом предопределило исход Русско-крымской войны в конце XVI века. При этом главной составляющей культурно-исторической программы мероприятия станут театрализованные реконструкции, участие в которых примут артисты, дизайнеры и ремесленники из разных городов страны. Помимо этого, гостей праздника ждут национальные забавы, ярмарки и исторические лектории.

Хедлайнером фестиваля станет музыкальная группа 25/17 и вместе с ней на сцене выступят музыкальные коллективы SHAMAN, «Калинов Мост», OLIGARKH, «Груня» и другие. Цель проекта — знакомство молодого поколения с работами современных мастеров, основывающих свое творчество на исконно русской культуре.

Всего в гуляниях, как ожидается, примут участие около 30 тысяч человек. На площадке фестиваля будет оборудовано 25 мастерских, в которых гости праздника смогут проявить свой творческий потенциал и научиться делать яркие стилизованные предметы.

Отметим, проект «Иммерсивный фестиваль «Гуляй-город»», посвященный 450-летию Молодинской битвы» получил поддержку Фонда президентских грантов в размере 36,3млн рублей.