Тбилиси, 30 июля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Департамент по надзору окружающей среды Грузии через суд добился приостановки работы металлургического завода в Кутаиси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Сообщается, что сотрудники ведомства провели проверки, которые выявили превышения допустимых норм вредных выбросов. Ранее предприятие уже штрафовали за неисправные системы вентиляции на 45 тыс. лари (почти 1 млн рублей по курсу).

По данным ведомства, производство нельзя будет запустить, пока не будут устранены замечания.

Меры к заводу стали принимать после акций протеста жителей Кутаиси. Они заявляли, что на производстве не применяют фильтры, поэтому воздух в городе пахнет аммиаком.

Стоит отметить, что Кутаисский металлургический завод долгое время простаивал и возобновил работу в 2018 году, когда его приобрела индийская компания Ambicon Steels. На предприятии заявляют, что используют мощности на четверть и доходы не позволяют модернизировать систему очистки.