30 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Екатеринбург, , 12:19 — REGNUM ФК «Краснодар» одержал уверенную победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022-2023. Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

«Екатеринбург Арена» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Добро пожаловать на стадион Алексей Колчин © ИА REGNUM

Впервые в истории РПЛ на матче была задействована система Fan ID. Матч посетило всего около трёх тысяч болельщиков.

Проверка Fan ID на входе Алексей Колчин © ИА REGNUM

Проверка Fan ID на входе Алексей Колчин © ИА REGNUM

На 27-й минуте счёт в матче открыл защитник Сергей Бородин. Во втором тайме за «Краснодар» дважды отличился полузащитник Эдуард Сперцян, забивший мячи на 58-й и 73-й минуте матча. В составе «Урала» в уже дополнительное время смог забить нападающий Алексей Каштанов.

Выход команд на поле Алексей Колчин © ИА REGNUM

Выход команд на поле Алексей Колчин © ИА REGNUM

Команды перед матчем Алексей Колчин © ИА REGNUM

Выступление перед матчем Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар» Алексей Колчин © ИА REGNUM Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Пустые трибуны «Екатеринбург-арены» Алексей Колчин © ИА REGNUM Болельщица Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар» Алексей Колчин © ИА REGNUM Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар» Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Краснодар» сыграл 24-й официальный матч против «Урала» и 12-й раз выиграл при 8 ничьих, 4 поражениях и общей разницей мячей в этих встречах 46-25. В РПЛ эта встреча соперников стала 19-й по счету, в них у «Краснодара» теперь 11 побед, 5 ничьих и 3 поражения при общей разнице мячей 38-16.

Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар» Алексей Колчин © ИА REGNUM

VAR Алексей Колчин © ИА REGNUM

Главный тренер ФК «Урал» Александр Старожук Алексей Колчин © ИА REGNUM Главный тренер ФК «Урал» Игорь Шалимов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар» Алексей Колчин © ИА REGNUM Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар» Алексей Колчин © ИА REGNUM Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Пустые трибуны «Екатеринбург-арены» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футболисты «Краснодара» приветствуют болельщиков Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Урал» — «Краснодар» — 1:3 (0:1)

Голы: Бородин (Сперцян), 28 (0:1), Сперцян, 59 с пенальти (0:2), Сперцян, с пенальти, 74 (0:3), Каштанов, 90+1 (1:3).

«Урал» (Екатеринбург): Помазун, Герасимов (Шатов, 63, Железнов, 81), Быковский, Кузьмичёв, Эммерсон, Коновалов, Егорычев, Сунгатулин (Подберёзкин, 63), Мишкич, Бикфалви, Каштанов.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Бородин, Литвинов, Волков, Якимов (Кратков, 65), Сперцян (Кокоев, 87), Баньяц (Самко, 81), Ионов, Сулейманов (Ахметов, 81), Манелов (Халназаров, 88).

Предупреждения: Коновалов, 31, Мишкич, 67 — Якимов, 51.

Судьи: Владимир Москалёв (Воронеж), Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе (оба — Москва).

Арбитры ВАР: Павел Шадыханов (Москва), Екатерина Курочкина (Малаховка).