Екатеринбург,
30 июля 2022, 12:19 — REGNUM ФК «Краснодар» одержал уверенную победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022-2023. Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
«Екатеринбург Арена»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Добро пожаловать на стадион
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Впервые в истории РПЛ на матче была задействована система Fan ID. Матч посетило всего около трёх тысяч болельщиков.
Проверка Fan ID на входе
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Проверка Fan ID на входе
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На 27-й минуте счёт в матче открыл защитник Сергей Бородин. Во втором тайме за «Краснодар» дважды отличился полузащитник Эдуард Сперцян, забивший мячи на 58-й и 73-й минуте матча. В составе «Урала» в уже дополнительное время смог забить нападающий Алексей Каштанов.
Выход команд на поле
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Выход команд на поле
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Команды перед матчем
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Выступление перед матчем
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Пустые трибуны «Екатеринбург-арены»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Болельщица
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Краснодар» сыграл 24-й официальный матч против «Урала» и 12-й раз выиграл при 8 ничьих, 4 поражениях и общей разницей мячей в этих встречах 46-25. В РПЛ эта встреча соперников стала 19-й по счету, в них у «Краснодара» теперь 11 побед, 5 ничьих и 3 поражения при общей разнице мячей 38-16.
Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
VAR
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Урал» Александр Старожук
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Урал» Игорь Шалимов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольтный матч между командами «Урал» — «Краснодар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Пустые трибуны «Екатеринбург-арены»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футболисты «Краснодара» приветствуют болельщиков
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Урал» — «Краснодар» — 1:3 (0:1)
Голы: Бородин (Сперцян), 28 (0:1), Сперцян, 59 с пенальти (0:2), Сперцян, с пенальти, 74 (0:3), Каштанов, 90+1 (1:3).
«Урал» (Екатеринбург): Помазун, Герасимов (Шатов, 63, Железнов, 81), Быковский, Кузьмичёв, Эммерсон, Коновалов, Егорычев, Сунгатулин (Подберёзкин, 63), Мишкич, Бикфалви, Каштанов.
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Бородин, Литвинов, Волков, Якимов (Кратков, 65), Сперцян (Кокоев, 87), Баньяц (Самко, 81), Ионов, Сулейманов (Ахметов, 81), Манелов (Халназаров, 88).
Предупреждения: Коновалов, 31, Мишкич, 67 — Якимов, 51.
Судьи: Владимир Москалёв (Воронеж), Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе (оба — Москва).
Арбитры ВАР: Павел Шадыханов (Москва), Екатерина Курочкина (Малаховка).