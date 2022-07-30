Киев, 30 июля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Среди удерживаемых на Украине моряков есть тяжелобольные. Об этом 30 июля сообщила уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова.

Council.gov.ru Татьяна Москалькова

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«Переговорила с капитанами кораблей «Омский-132», «Волго-Балт 225», «Свирь», «Рондо», «Волго-Балт 244», «Омский-6», «Волго-Балт 193» … Выяснилось, что трое человек тяжело больны. Их состояние здоровья вызывает большую обеспокоенность. Обратилась к украинской стороне о предоставлении им возможности вернуться домой», — отметила она.

Ранее Москалькова назвала сложной ситуацию с беженцами из ЛНР.

«Переговорила по телефону с уполномоченным по правам человека в ДНР Дарьей Морозовой. Ситуация сложная… Обсудили широкую правозащитную повестку, уделив особое внимание беженцам и оказанию гуманитарной помощи. Обязательно скоро поможем», — пообещала Москалькова.

Особое внимание она обратила на то, что Донбасс продолжают обстреливать украинские боевики.