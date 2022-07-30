Киев, , 11:32 — REGNUM ВСУ нанесли удар по автомобилям с гуманитарным грузом для жителей Энергодара. Об том 30 июля сообщили в администрации города.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа наших! Zа Победу!»: спецоперация России на Украине — все новости»

«Сегодня ночью ВФУ с использованием БПЛА, оснащенными самодельными взрывными устройствами, нанесли удар по автомобилям гуманитарной колонны, находящейся на месте стоянки отдыха водителей», — отмечается в сообщении.

На автомобилях были опознавательные знаки гуманитарной миссии.

В результате удара полностью уничтожены автомобили, повреждения получили три многоквартирных жилых дома, а также здание гостиницы. Пострадавших нет.