Ереван, 30 июля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Министерство обороны Армении опровергает обвинения Баку в обстреле азербайджанских позиций на границе между странами. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба армянского военного министерства.

Harout Arabian Флаги Армении

В Ереване отреагировали на обвинения, что азербайджанские позиции в Кельбаджарском районе были обстреляны из стрелкового оружия разных калибров.

«Минобороны Азербайджана распространило дезинформацию, заявив, что 30 июля подразделения ВС РА открыли огонь из стрелкового оружия в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы», — говорится в сообщении ведомства.

В Ереване заявляют, что контролируют ситуацию на границе, она остается относительно стабильной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в обстреле приграничных позиций азербайджанских ВС.