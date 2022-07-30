Москва, , 11:28 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 12 248 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять18 589 221. Кроме того, за сутки было госпитализировано 1643 новых пациента с коронавирусной инфекцией.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 43 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 382 395.

При этом уточняется, что на данный момент в стране17 969 342 человека вылечились от нового заболевания, 6209 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 11 422 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.