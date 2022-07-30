Пермь, , 11:27 — REGNUM В Пермском крае во время столкновения катера и баржи пострадали девять человек. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Следственный комитет России Sledcom.ru

Несовершеннолетних среди них нет. Одного гражданина госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, катер и сухогруз столкнулись между городом Березники и посёлком Орел на реке Кама. Инцидент произошёл ночью 30 июля. В катере находились 25 человек.

Капитан катера сбежал с места аварии. Позднее его нашли пьяным. Назвать причину побега он не смог.

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