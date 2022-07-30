Пермь, 30 июля 2022, 11:27 — REGNUM В Пермском крае во время столкновения катера и баржи пострадали девять человек. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
Несовершеннолетних среди них нет. Одного гражданина госпитализировали.
Как сообщало ИА REGNUM, катер и сухогруз столкнулись между городом Березники и посёлком Орел на реке Кама. Инцидент произошёл ночью 30 июля. В катере находились 25 человек.
Капитан катера сбежал с места аварии. Позднее его нашли пьяным. Назвать причину побега он не смог.
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