Москва, 30 июля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Российская компания «Газпром» прекратила поставки природного газа в Латвию из-за нарушения условий отбора голубого топлива. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба компании в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Сегодня (30 июля — ред.) ПАО «Газпром» прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа», — говорится в сообщении пресс-службы.

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