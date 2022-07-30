Москва, , 11:17 — REGNUM Плановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции назначена на 10 августа 2022 года. 30 июля об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

МКС NASA

Манёвр будет проводиться с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-20», пристыкованного к модулю «Звезда» российского сегмента орбитальной станции. Планируется, что двигатели проработают 299,6 секунды, в результате чего средняя высота орбиты МКС увеличится на 840 метров.

Эта операция будет проведена с целью формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля «Союз МС-22» и приземлением «Союза МС-21». Высота орбиты МКС за всё время эксплуатации станции корректировалась 322 раза.

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-22» назначен на 21 сентября 2022 года. Корабль доставит на орбитальную станцию космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и американского астронавта Франциско Рубио.

29 сентября орбитальную станцию должен покинуть корабль «Союз МС-21». На нём на Землю вернутся космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

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