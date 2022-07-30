Донецк, 30 июля 2022, 11:16 — REGNUM Украинские войска обстреляли Донецк из «Градов». Об этом 30 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:20 — н.п. Авдеевка — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущена 5 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.
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