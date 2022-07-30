Донецк, , 11:14 — REGNUM ВСУ выпустили по Макеевке ракету из РСЗО БМ-27 «Ураган». Об этом 30 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:02 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущена 1 ракета 9М27К3 (оснащенного противопехотными минами ПФМ-1С «Лепесток») из РСЗО БМ-27 «Ураган», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ снова обстреляли Донецк.

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