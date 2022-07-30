Барселона, Испания, , 11:14 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Барселона» Оскар Мингеса перейдёт в команду «Сельта». Об этом 30 июля сообщает Sport. es.

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По данным источника, ранее клубы договорились о трансфере 23-летнего игрока, при этом у каталонского клуба останется приоритетное право выкупа футболиста. Также уточняется, соглашение между «Сельтой» и защитником будет рассчитано до лета 2026 года.

При этом также игроком интересовались такие клубы, как «Хетафе», «Сельта», «Мальорка», «Вальядолид» и «Эльче».

Отметим, в нынешнем сезоне Оскар Мингеса сыграл в составе «Барселоны» в 27 матчах и отметился в них двумя забитыми мячами.