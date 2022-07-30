Москва, 30 июля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Данные о новых преступлениях киевского режима против мирных жителей Украины и республик Донбасса запросят у российского Минобороны следователи. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба СК России.

Эмблема СК РФ

«Следователи СК России запросят информацию у Министерства обороны РФ о преступлениях киевского режима и дадут ей правовую оценку в рамках расследования уголовных дел», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что подразделения вооружённых украинских формирований были размещен в Березовке Одесской области в зданиях высшего профессионального училища национального политехнического университета и аграрного лицея, а на прилегающей к ним территории — артиллерия и бронетехника ВСУ.

Кроме этого, указывается, что в Славянске и в Артемовске Донецкой Народной Республики (ДНР) в зданиях ряда колледжей также находятся киевские боевики, там оборудованы их опорные пункты и склады боеприпасов. В то же время, подчёркивается, что местные мирные жители в помещениях колледжа в Славянске насильно удерживаются под предлогом якобы обеспечения безопасности.

Помимо этого, добавляется, что в Новопавловке Днепропетровской области украинские нацисты заминировали автомобильный мост через реку Соленая и намерены взорвать его, что обвинить российских военных в якобы неизбирательных ударах по транспортной инфраструктуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что поставки оружия киевскому режиму тормозит ведомство федерального канцлера Германии.