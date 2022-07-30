Тбилиси, 30 июля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Поисковая операция в Казбегском муниципалитете края Мцхета-Мтианети Грузии, где упал вертолёт, завершили утром 30 июля. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Пётр Верещагин. На Кавказе. 1880-е

«Спасательно-поисковые работы на месте аварии продолжались несколько часов. На данный момент извлечены все тела погибших в результате трагедии», — говорится в сообщении.

По данным Департамента автомобильных дорог Грузии, движение на 94-м км автотрассы Мцхета — Степанцминда — Ларс, которое перекрыли на время поисковой операции, восстановлено.

Напомним, вертолёт направился в горы Казбегского муниципалитета для спасения двух планеристов, упавших в ущелье. Воздушное средство упало, задев скалу. На нём было восемь человек: экипаж, медики и спасатели. Планеристов впоследствии достали. Из них выжил только инструктор, а иностранный турист погиб. В стране 30 июля объявили днём траура.