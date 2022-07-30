Москва, 30 июля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Банк «Новикомбанк» государственной корпорации «Ростех» перевёл центр обработки операций с пластиковыми картами на отечественное программное обеспечение. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Technologiya.ru Генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин и председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева подписали соглашение о финансировании серийного выпуска комплектующих для МС-21

Ранее в процессинговом центре использовались иностранные решения. В Ростехе отметили, что выбранное российское программное обеспечение отличается широким функционалом и высокой производительностью.

В госкорпорации добавили, что использование программного обеспечения отечественной разработки обеспечит независимость банка от иностранных контрагентов. Это позволит добиться высокого уровня надёжности обработки операций с пластиковыми банковскими картами.

Финансовая организация Ростеха «Новикомбанк» включена в различные санкционные списки США с 2015 года. Весной 2022 года США и страны ЕС ввели дополнительные санкции в отношении банка.