Берлин, , 10:49 — REGNUM Поставки оружия киевскому режиму тормозит ведомство федерального канцлера Германии. Такое мнение 30 июля высказала глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью медиагруппе Bayern.

Германия Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Самое узкое место, которое замедляет военную помощь Германии (Киеву), — это, по какой-то причине, ведомство канцлера», — сказала она.

Также Штрак-Циммерман пояснила, что именно названное ведомство является центром принятия решений, так как «именно там сходятся нити и (оттуда) отправляются сигналы».

При этом глава комитета бундестага признала, что обещанные киевскому режим поставки немецких вооружений поступают на территорию Украины и добавила, что правительство Германии в сентябре и октябре 2022 года хочет разобраться с этой ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля Клаус Эрнст, возглавляющий комитет по вопросам энергетики и климата бундестага и состоящий в Левой партии, предложил начать эксплуатацию «Северного потока — 2».