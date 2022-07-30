Анкара, 30 июля, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Мы сможем увидеть, насколько серьёзно объявленное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом намерение сотрудничать с Россией в деле производства боевых беспилотников, только спустя некоторое время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.infoАндрей Арешев.

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Андрей Арешев Пока сложно сказать, так как у нас есть только лишь ссылки на высказывания Эрдогана. Я думаю, если данная информация подтвердится, то причинами такого заявления Эрдогана может быть всё понемногу: и желание заставить понервничать страны Запада, и стремление заработать на сотрудничестве с Россией, и просто пиара. Потому что турецкий президент известен своей деловой хваткой, а также умением поиграть на нервах своих западных союзников. Здесь могут быть элементы и шантажа Америки, и Европы, и других стран. Насколько это реально, и заинтересует ли это российскую сторону всерьёз, на данном этапе кажется сомнительным хотя бы уже по той причине, что в беспилотнике «Байрактар» много канадской продукции, британских узлов и техники, то есть, деталей фирм-производителей из стран, которые объявили против России санкции. И, вряд ли, они каким-то образом допустят их нарушение в столь чувствительной сфере. Поэтому здесь больше пиара и каких-то хотелок Эрдогана. Может, это некий опосредованный ответ Анкары на сообщения об усиливающуюся кооперацию в беспилотной сфере между Москвой и Тегераном. Потому что у Ирана есть достаточно серьёзный опыт, и мы уже знаем, что здесь сотрудничество может идти на более серьёзном этапе конкретного практического взаимодействия. Не исключено, что таким образом подогревается интерес к предстоящему 5 августа приезду турецкого лидера в Сочи на встречу с президентом России. То, что Эрдоган скучать не даёт, это очевидно, он уже не раз это доказывал. Посмотрим, насколько это окажется реальным, и будет ли какая-то более конкретная информация об этом появляться в начале августа, в том числе, и по итогам встречи.

Напомним, что президент Эрдоган высказался о намерении сотрудничать с Россией в сфере производства беспилотников, однако глава Управления оборонной промышленности ТурцииИсмаил Демир не смог подтвердить подобных планов турецкой стороны.