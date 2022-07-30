Баку, , 10:47 — REGNUM Приграничные позиции вооружённых сил Азербайджана были обстреляны с армянской стороны. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным министерства, инцидент произошёл этим утром. Стрельба якобы велась из оружия разного калибра с территории Гехаркуникской области Армении (Баку называет этот регион «Басаркечярский район»). Под обстрел попали позиции возле населённого пункта Демирчидам Кельбаджарского района.

«В результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противник был подавлен», — говорится в сообщении.

Напомним, Баку в последние месяцы регулярно обвиняет армянскую сторону в обстрелах на границе. Ереван отрицает эти обвинения. В то же время представители руководства обеих стран обсуждают заключение мирного договора.

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