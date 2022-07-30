Донецк, , 10:44 — REGNUM ВСУ обстреляли Горловку, Гольмовский и Донецк. Об этом 30 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️09:55 — н.п. Дылеевка — н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 10 снарядов калибра 155 мм; ️10:02 — н.п. Курдюмовка — н.п. Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибра 122 мм; ️10:10 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ 75 раз обстреляли ДНР, выпустив 632 единицы боеприпасов.

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