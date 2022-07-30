Тбилиси, , 10:41 — REGNUM Заявление посла США в Тбилиси Келли Дегнан, что она «не шантажировала» основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили, ещё не значит, что на него не оказывалось давление. Об этом заявил депутат парламента Грузии Созар Субари в открытом письме.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он продолжил обсуждение встречи Дегнан и Иванишвили, состоявшей в марте. Оба признали, что вели тогда переговоры, но не раскрыли, о чём.

«Лично я не сомневаюсь, что американский посол, приехав к Бидзине Иванишвили, прямо не требовала вовлечения Грузии в войну с Россией. Это неписаный закон дипломатии, что такое требование должно быть поставлено в косвенной форме», — написал Субари.

Депутат также призвал Дегнан ответить на три вопроса. Он интересуется, выражала ли посол недовольство позицией грузинского правительство по конфликту России и Украины, требовала ли от Иванишвили вернуться в политику и требовала ли введения антироссийских санкций.

Напомним, ранее Субари с коллегами Михаилом Кавелашвили и Дмитрием Хундадзе, покинув ряды «Мечты, обвинили Дегнан в подстрекательстве к войне с РФ. Они также заявили, что отказ Брюсселя дать республике статус кандидата в ЕС был сделан для того, чтобы у оппозиции был повод дестабилизировать ситуацию в стране и совершить переворот.

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