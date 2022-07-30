Чита, , 10:38 — REGNUM Пик паводка на реке Чита в Забайкальском крае прошёл, уровень воды в ней упал на 18 сантиметров. Об этом 30 июля сообщил замначальника забайкальского Гидрометцентра Иван Коренев, его слова приводит пресс-служба правительства региона в своём телеграм-канале.

Река Чита (Читинка) (сс) Alexander V. Solomin

«На пике уровень воды составил 359 сантиметров, сейчас уровень воды упал на 18 сантиметров, продолжается интенсивный спад», — сказал он.

Также Коренев уточнил, что в течение ближайших 24 часов спад уровня воды в Чите должен составить 30-50 сантиметров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что режим чрезвычайной ситуации ввели в Чите с 29 июля из-за подтопления территорий после ливней.