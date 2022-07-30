Киев, , 10:30 — REGNUM Волонтер, бывший французский военный, писатель Адриан Боке, побывавший на Украине, рассказал, что стал свидетелем инсценировки в украинской Буче.

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Боке был на западе Украины, на польско-украинской границе и в киевском пригороде Буче, где стал свидетелем пыток и убийств российских военнопленных, а также видел, как ВСУ готовили инсценировку массовых убийств мирного населения.

По его словам, он стал свидетелем пыток и убийств российских военнопленных на севере Бучи в одном из ангаров в первых числах апреля, то есть к тому моменту, когда ВСУ уже несколько дней как вернули контроль над городом. Он часто общался с украинскими военными и боевиками «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые произвели на него впечатление бесчеловечным отношением к русским, евреям и представителям других рас.

В начале апреля, отметил Боке, он стал свидетелем готовящейся провокации с целью обвинить российских военных в массовых убийствах мирного населения.

«Когда мы въехали в Бучу на автомобиле, я находился на пассажирском сиденье. И когда мы проезжали по городу, я видел на обочинах улиц тела людей, и при этом у меня на глазах из грузовиков доставали тела людей, которые выкладывали рядом с лежащими на земле телами, чтобы придать эффект массовости гибели людей», — рассказал он, передает РИА Новости.

«При этом неподалеку находились журналисты, и как только образовывалась какая-то группа тел, сразу подходили журналисты и начинали это снимать. Один из волонтеров … рассказал мне, что видел накануне, как в Бучу приезжали грузовики-рефрижераторы из других городов Украины, из которых выгружали тела людей и выкладывали рядами. Из этого я понял, что происходят инсценировки и массовки», — пояснил Боке.

Как добавил он, на население и на волонтеров оказывалось давление, были угрозы физической расправой со стороны представителей ВСУ с тем, чтобы избежать огласки совершаемых ими преступлений.

По словам волонтера, после того как он стал рассказывать о преступлениях, совершаемых вооруженными формированиями киевского режима, свидетелем которых он стал, ему стали поступать угрозы физической расправы. Он также опасается, что власти Франции будут преследовать его за сделанные им заявления.

Ранее киевские власти распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты силовиками ВСУ. Также пользователи обратили внимание, что «погибшие» шевелят руками.

В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видеоматериалы являются «очередной провокацией». За время нахождения этого населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. При этом все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались войсками ВСУ.