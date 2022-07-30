Москва, , 10:29 — REGNUM В новом учебном году в школах РФ будет введён новый формат классных часов «Разговоры о важном», посвящённый ценностям российского общества. Об этом 30 июля рассказал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С 5 сентября этого года (будут введены в России такие классные часы)», — приводит его слова ТАСС.

Также Новиков уточнил, что Минпросвещения считает, что такой новый формат проведения классных часов буде введён во всех школах страны.

«Министерство в ходе августовских конференций планирует с педагогами провести подготовительную работу этого направления в рамках программы воспитания в школе, чтобы классные руководители могли сами эти классные часы под названием «Разговоры о важном» проводить», — пояснил начальник управления президента РФ.

Кроме того, он назвал значимым введение такого формата классных часов в программу воспитания в школах РФ и добавил, что такие классные часы могут проходить в разных формах и это будет зависеть от возраста учащихся школ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что школьные каникулы на территории Подмосковья пройдут по единому графику — по триместрам.