Донецк, 30 июля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Военные ДНР и ЛНР при поддержке ВС России освободили 262 населенных пункта в ДНР. Об этом 30 июля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«По состоянию на 30 июля 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 262 населенных пункта, включая Ялынское, Октябрьское, Георгиевку и Малый Керменчик», — отмечается в сообщении.

Днем ранее сообщалось об освобождении 258 населенных пунктов.