Тбилиси, , 10:15 — REGNUM Политолог Гия Хухашвили считает, что официальные показатели роста экономики Грузии не отражают реальную картину в стране. Об этом он заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Грузия и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Единственный серьёзный фактор, который вызвал так называемый «экономический рост» и укрепление лари в Грузии, это высокая инфляция, механическое вливание российских финансовых потоков», — написал политолог.

Он заявил, что Грузия якобы интегрировалась в экономику России. Хухашвили считает это «элементом оккупации» и призывает не радоваться высоким экономическим показателям.

Стоит отметить, что рост ВВП Грузии за первое полугодие составил 10,5%. Уровень инфляции в стране по итогам июня 2022 года составил 12,8%. При этом руководитель Нацбанка республики Коба Гвенетадзе отметил, что благоприятное влияние на экономику оказал многократный рост объёма денежных переводов из России. Но считает это явление временным.

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