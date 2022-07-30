Пермь, 30 июля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Пермском крае нашли капитана катера, который столкнулся на реке Кама баржей. Об этом сообщает 30 июля Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

Гражданин был в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, алкоголь он употребил якобы уже после происшествия. При этом причину оставления места аварии он пояснить не смог.

Как сообщало ИА REGNUM, столкновение произошло ночью 30 июля. Следователи считают, что капитан выбрал небезопасное расстояние при пересечении траектории баржи.