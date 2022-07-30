Москва, , 10:06 — REGNUM Осенью 2022 года цены на ряд продуктов питания в России могут начать расти. Об этом 30 июля рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова в беседе с агентством «Прайм».

Продукты shopping bag

Как напомнила экономист, часть цены производимых в России продуктов питания «завязана» на зарубежные составляющие: оборудование, упаковку и ингредиенты.

«Цены на маргарин зависят от стоимости пальмового масла; пива — от хмеля, закупаемого за рубежом. Велика доля импортных составляющих в себестоимости сыров, колбас и кондитерских изделий. Цены на эти и ряд других продуктов могут возрасти к осени», — сказала она.

Также Долгова уточнила, что ранее выросли цены на бумагу, пластик, краски, и транспортную тару, которые являются упаковочными материалами, что также способствует росту цен на продукты.

При этом экономист назвала такие зарубежные товары, как чай, кофе и фрукты, входящими в группу риска, так как цены на них зависят от урожая, затрат на логистику и введённых антироссийских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля стало известно, что в первом полугодии в Коми стоимость минимального набора продуктов питания подорожала почти на 19% и составила 6,9 тысяч рублей.