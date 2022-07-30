Кишинёв, 30 июля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду пользуется большой популярностью за рубежом, но в стране к ней совсем другое отношение. Об этом 30 июля заявил в своём телеграм-канале экс-президент республики Игорь Додон, прокомментировав её визит в Румынию.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Майя Санду стала молдавским [Михаилом] Горбачёвым. Его не любили внутри страны, в Советском Союзе, но аплодировали вне», — написал Додон.

Он подчеркнул, что это не его мнение, а заявления румынских политологов, сделанные несколько месяцев назад. Додон призвал Санду прекратить «путешествовать» и заняться внутренними проблемами страны.

Напомним, ранее Додон неоднократно заявлял, что осенью будет пик недовольства населения высокими тарифами на газ и отопление, а также низкими пенсиями и зарплатами. По его прогнозу, будущей зимой или весной в стране будут досрочные президентские и парламентские выборы.