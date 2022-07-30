Донецк, 30 июля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. ВСУ снова обстреляли Донецк. Об этом 30 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️09:36 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм; ️09:44 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибра 152 мм; ️09:55 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ 75 раз обстреляли ДНР, выпустив 632 единицы боеприпасов.