Подвиг в тылу. Оборонительные рубежи: Сурский и Казанский, 30 июля 2022, 10:21 — REGNUM ИА REGNUM продолжает публиковать воспоминания участников строительства в 1941–1942 годах в Чувашии Сурского и Казанского оборонительных рубежей, вошедших в сборник «Строители безмолвных рубежей»*. Эти рассказы собирали чебоксарские школьники. Приводим фрагменты из воспоминаний ещё пяти ветеранов.
Над Сурским рубежом пролетел немецкий самолёт
Воспоминания Людмилы Михайловны Петровой (Юдиной), которая родом из Курмышского района Горьковской области (ныне Нижегородской области), приводит её внучка. Она рассказала, что незамужних девушек отправили на строительство Сурского рубежа: сначала они трудились в селе Михайловское, затем — в селе Ранежье.
Из рассказов следовало, что основной задачей у тружеников была «рубка льда и строительство ледяных заграждений при впадении Суры в Волгу около Васильсурска». Отмечается, что «жили тогда трудно: еда скудная, плохая одежда», при этом морозы порой стояли 40-градусные.
Фрагмент из материала, собранного учеником школы № 22 города Чебоксары Егором Петровым (руководители — Р. Г. Кириллова, А. П. Бахарева, Т. Ю. Большакова).
Строили окопы с помощью быков
Марию Петровну Петрову (1919 — 1996) из Урмарского района отправили рыть Казанский обвод вместе со старшими сёстрами Анной и Юлией, а младших сестёр Варвару и Клавдию отправили «на работы далеко», скорее всего, вдоль Суры. Копали окопы по 10-12 часов в день, были «в жутких условиях». Помимо этого, строили блиндажи и землянки.
Фрагмент из материала, собранного учеником школы № 59 города Чебоксары Даниилом Жаровым (руководитель — Н. Н. Купцова).
«Хотелось поделиться едой с пленными немцами»
Клавдию Федоровну Петухову (Ершова, 1923 — 2017) из Батыревского района вместе с молодёжью мобилизовали на рытье окопов у Суры в Алатыре, на оборонительных рубежах она трудилась до окончания строительства.
По её словам, работа была тяжёлой, уставали очень сильно, от использования кирок и лома болели руки и спина:
Клавдия Федоровна также рассказывала, что в строительстве оборонительных рубежей также участвовали пленные немцы, которых кормили хуже, чем сельчан:
Фрагмент из материала, собранного учеником лицея № 44 города Чебоксары Захаром Марковым (руководители — Н. Д. Семенова, С. А. Чистякова).
«Не дай Боже вам всё это пережить»
Ефросинья Матвеевна Платонова (1922 года рождения) из Алатырского района спустя десятилетия узнала о том, что строила Сурский рубеж.
По словам ветерана, всё трудоспособное население деревни, которое осталось в тылу, рыло окопы по 9-10 часов в день. В качестве инструментов были «руки, лом и лопата»:
Фрагмент из материала, собранного ученицей школы № 45 города Чебоксары Викторией Морсковой (руководитель — Н. Л. Степанова).
«Снег становился чёрным от вшей»
Марфа Михайловна Савкова из Шумерлинского района вместе с 25 односельчанами была мобилизована на строительство Сурского рубежа. Она вспоминала, что работали «в холоде и голоде», при этом аномальные морозы усиливал холодный ветер с Суры.
Она также рассказывала, что её мать Матрена Васильевна по поручению властей пекла хлеб для строителей оборонительных рубежей, при этом несколько раз её повозку с хлебом грабили.
После Сурского рубежа девушек и женщин мобилизовали на лесоповал, где они работали по пояс в снегу, выполняя норму в шесть кубометров в сутки.
Фрагмент из материала, собранного ученицей школы № 33 города Чебоксары Яной Валиевой (руководители — И. А. Диарова, Т. Э. Афанасьева).
* «Строители безмолвных рубежей»: сборник воспоминаний участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашии в годы Великой Отечественной войны. — Чебоксары, 2021 — 208 с. Ответственный редактор — кандидат исторических наук Д. А. Захаров.
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