Токио, 30 июля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Япония сообщила США о своем намерении сохранить свои доли в проекте «Сахалин-2». Об этом на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Вашингтоне первой экономической встречи в формате «2+2» США и Японии заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, передает NHK.

Gazprom.ru Проект «Сахалин-2»

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«В случае выхода из проекта получится, что мы уступаем долю третьим странам, а РФ получит гигантскую прибыль. Мы объяснили американской стороне, что хотим сохранить нынешнее положение вещей и, думаю, что достигли понимания», — отметил он.

На встрече обсуждались вопросы энергетической безопасности и обеспечения СПГ. Также было и обсуждение проекта «Сахалин-2».