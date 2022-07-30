Березники, Пермский край, 30 июля 2022, 09:54 — REGNUM В Пермском крае капитан катера К-1765 стал пересекать траекторию движения сухогруза на небезопасном расстоянии. Это и привело к столкновению с баржей, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Капитан сбежал с места происшествия. Впрочем, позднее его обнаружили пьяным.
Как сообщало ИА REGNUM, катер и баржа столкнулись на реке Кама ночью 30 июля. Девять человек пострадали.
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