Березники, Пермский край, , 09:54 — REGNUM В Пермском крае капитан катера К-1765 стал пересекать траекторию движения сухогруза на небезопасном расстоянии. Это и привело к столкновению с баржей, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Бенуа Альберт Николаевич (1852-1936). Река Кама. 1908

Капитан сбежал с места происшествия. Впрочем, позднее его обнаружили пьяным.

Как сообщало ИА REGNUM, катер и баржа столкнулись на реке Кама ночью 30 июля. Девять человек пострадали.

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