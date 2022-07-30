Вашингтон, 30 июля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Задача отбить у Вооружённых сил (ВС) России Херсонскую область является невозможной для киевских боевиков. Об этом 30 июля заявил экс-подполковник ВС США Дэниел Дэвис в своей статье для журнала 19Fortyfive.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Попытка украинских войск выбить Вооружённые силы России из Херсона может оказаться за пределами разумного», — написал он в своём материале.

Также Дэвис уточнил, что, по его мнению, в данный момент это не под силу ни одной в мире армии, а желание киевского режима начать контрнаступление может способствовать тому, что он потеряет новые территории.

При этом бывший подполковник армии США отметил, что для этого российским военным нужно дождаться, когда вооружённые украинские формирования израсходуют ударную мощь и после этого начать своё наступление, отбросив врага на запад.

Как передавало, ранее зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров сообщил, что первые паспорта России жители Харьковской области получат в августе.