Брюссель, 30 июля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В июле цены на электроэнергию в Европе достигли рекордно высоких показателей, передает Bloomberg.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

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«Электроэнергия в ФРГ на август торгуется на уровне €385 за 1 мегаватт-час — это на 23% больше среднесуточного показателя за этот месяц на спотовой бирже Epex», — отмечается в сообщении.

Это происходит из-за аномальной жары и перспективы зимнего дефицита газа, пишет «Газета.ру».

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС в два раза сократили закупки газа из России за с начала спецоперации на Украине.