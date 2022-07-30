Тбилиси, 30 июля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Судебная система Грузии является в некотором смысле передовой. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили журналистам.

Цитата из х/ф «Кавказская пленница». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР Угроза расправы

Он отреагировал на критику депутата Европарламента Расы Юкнявичене. Она заявили, что суд в Грузии «настолько политизирован, то невозможно даже думать о получении статуса страны-кандидата». Гарибашвили не согласен с такой позицией.

«Наш суд является одним из выдающихся во всём регионе. Он опережает многие страны-члены ЕС своими достижениями, подотчётностью и прозрачностью», — сказал он.

Напомним, ранее грузинский судья Лаша Чхиквадзе обвинил американское посольство США в Тбилиси и лично посла Келли Дегнан в оказании давления на него. Судье запретили въезд в США после того, как он принял обвинительный приговор в отношении главы оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Ники Гварамии.