Киев, , 09:48 — REGNUM За месяц, прошедший со дня поставки Киеву германских самоходных артиллерийских установок, некоторые из них вышли из строя. Об этом передает N-TV.

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Отмечается, что правительство Украины сообщило минобороны ФРГ о том, что система управления некоторых из 7 поставленных САУ PzH 2000 после интенсивной стрельбы выдает сообщения об ошибке.

Минобороны ФРГ заявило, что данные проблемы вызваны слишком большим темпом стрельбы из орудий. В отчете бундесвера сказано, что такая интенсивная эксплуатация, которой германские САУ подвергаются на Украине, приводит к сильной нагрузке на заряжающий механизм, пишет «Красная весна».

Бундесвер сообщил также, что принято решение одобрить поставку запчастей для поставленных Киеву PzH 2000.