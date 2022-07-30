Херсон, Украина, 30 июля 2022, 09:44 — REGNUM Украинская армия нанесла удар из РСЗО HIMARS по территории вблизи Каховской ГЭС. Об этом 30 июля заявил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
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«Система ПВО отработала, отразила все, ГЭС не пострадала», — отметил он.
Ранее в российском Минобороны РФ сообщили, что ВСУ совершили обстрел следственного изолятора в населенном пункте Еленовка. Удар был совершен американской РСЗО HIMARS. В результате погибли 40 военнопленных украинских военнослужащих, 75 пленных ранены.