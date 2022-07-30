Херсон, 30 июля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Украинская армия нанесла удар из РСЗО HIMARS по территории вблизи Каховской ГЭС. Об этом 30 июля заявил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС

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«Система ПВО отработала, отразила все, ГЭС не пострадала», — отметил он.

Ранее в российском Минобороны РФ сообщили, что ВСУ совершили обстрел следственного изолятора в населенном пункте Еленовка. Удар был совершен американской РСЗО HIMARS. В результате погибли 40 военнопленных украинских военнослужащих, 75 пленных ранены.