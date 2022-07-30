Калуга, , 13:01 — REGNUM Специалисты предприятия «Калугаоблводоканал» приняли участие в восстановлении водоснабжения в городе Первомайске Луганской Народной Республике. Об этом сообщил в социальных сетях калужский губернатор Владислав Шапша. Вечером 29 июля, впервые после 157-дневной «водной блокады», которую устроили украинские нацисты, в Первомайске возобновлено водоснабжение.

«Сердце» водоснабжения луганского города Первомайск Страница Владислава Шапши в социальной сети «ВКонтакте»

«Для жителей города Первомайска ЛНР это долгожданное событие. И Калужская область к нему причастна. Мы и дальше продолжим помогать братскому народу восстанавливать хозяйство и возвращаться к привычной жизни», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Калужской области Владислав Шапша в Луганске обсудил с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником вопросы и взаимодействия по восстановлению инфраструктуры, экономики и социальной сферы республики. Речь, в частности, шла о развитии связей между Калужской областью и городом Первомайском, над которым регион взял шефство.

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