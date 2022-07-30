Кемерово, 30 июля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В Кемеровской области на лечении находятся 887 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки был выявлен 91 новый носитель коронавируса. За это же время 45 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 167 678 случаев заражения коронавирусом, 164 275 человек выздоровели, 2516 пациентов скончались.