Вашингтон, , 09:43 — REGNUM Вашингтон неофициально якобы запросил у ФРГ возможность включения в обмен заключенными между США и Россией гражданина РФ, который приговорён в Германии к пожизненному заключению. Об этом 29 июля сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Заключение

По данным последних, имеется ввиду российский гражданин Вадим Красиков. Также утверждается, что ранее Москва «через неофициальный канал, используемый ФСБ» передала запрос об это в США, где его посчитали «проблематичным» и в том числе из-за того, что названное лицо «остаётся под стражей в Германии».

Отметим, в декабре 2021 года Вадим Красиков был приговорён высшим судом Берлина к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.