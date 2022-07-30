Тбилиси, , 09:34 — REGNUM Крушение вертолёта в Казбегском муниципалитете края Мцхета-Мтианети, в котором погибли восемь человек, могло произойти из-за перемены ветра. Об этом на телеканале «Пирвели» заявил бывший глава пограничной авиации Грузии Шамиль Кортошидзе.

Вертолет (сс) Antonio Lapa

Он прокомментировал видео аварии в горах. На нём вертолёт задел хвостом скалу, после чего потерял управление и упал.

«Я бы не сказал, что к случившемуся привела ошибка экипажа, или неисправность техники. Наверное, подействовал фактор ветра», — сказал Кортошидзе.

По мнению эксперта, ветер внезапно изменился, из-за чего вертолёт развернуло, и он задел хвостом за скалу. Это и стало причиной падения.

Напомним, вертолет прибыл к ущелью для спасения двух упавших туда планеристов. Из них выжил только инструктор, получив травмы, а иностранный турист погиб. 30 июля в Грузии объявлен днём траура.

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