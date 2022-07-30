Москва, 30 июля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Переменная облачность ожидается в Москве 30 июля, воздух при этом прогреется до +24 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лето в Москве

«Погоду в столице будет формировать антициклон. В городе и окрестностях — переменная облачность без осадков. Максимальная температура воздуха — до +24 градуса в Москве и до +25 в Подмосковье», — отметил он.

Ветер будет северо-западным — 3−8 м/с. Атмосферное давление — 751 мм ртутного столба.