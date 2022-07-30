Донецк, , 09:30 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ 75 раз обстреляли ДНР, выпустив 632 единицы боеприпасов. Об этом 30 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«За истекшие сутки представительство сообщало о 75 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Выпустив 632 единицы различных боеприпасов. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 8 гражданских лиц в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой. Ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских лиц, в т.ч. подросток 2007 г.р., в Донецке, Александровке и Старомихайловке, Новоселовке третьей», — отмечается в сообщении.

Также было повреждено 55 домостроений в Александровке, Донецке, Старомихайловке, Горловке, и 7 объектов гражданской инфраструктуры.