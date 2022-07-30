Лондон, 30 июля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Развязанная странами Запада экономическая война против РФ дала обратный эффект, а президент РФ Владимир Путин стал сильнее, чем когда-либо. Об этом 30 июля пишет The Guardian.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Так, санкции против РФ стали «самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории».

«Они сделали Путина сильнее. РФ увеличила экспорт в азиатские страны, что привело к беспрецедентному профициту ее платежного баланса, рубль стал одной из самых сильных мировых валют», — отмечается в сообщении.

А западные страны при этом «погрузились в рецессию»: стоимость жизни растет везде, а предполагаемые британские лидеры Лиз Трасс и Риши Сунак соревнуются в воинственной риторике, обещая ужесточить санкции «без единого слова о цели», дополняет издание.