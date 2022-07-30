Вашингтон, 30 июля 2022, 09:19 — REGNUM Американский инженер и предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter, являющейся владельцем одноимённой соцсети, заблокированной на территории России. Об этом 29 июля сообщил телеканал CNBC.

Илон Маск
Илон Маск
OnInnovation

При этом, по данным источника, мультимиллиардер по неизвестной причине обратился в суд с просьбой о сохранении в тайне подробностей своего встречного иска.

Отметим, ранее названная компания подала на Маска иск в суд за нарушение соглашения о слиянии, чтобы добиться от бизнесмена завершения сделки на $44 млрд по приобретению её соцсети.

Напомним, в начале июля 2022 года Илон Макс уведомил, что он не станет приобретать социальную сеть Twitter (заблокирована в России) из-за нарушения положений соглашения.