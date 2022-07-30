Вашингтон, , 09:19 — REGNUM Американский инженер и предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter, являющейся владельцем одноимённой соцсети, заблокированной на территории России. Об этом 29 июля сообщил телеканал CNBC.

Илон Маск OnInnovation

При этом, по данным источника, мультимиллиардер по неизвестной причине обратился в суд с просьбой о сохранении в тайне подробностей своего встречного иска.

Отметим, ранее названная компания подала на Маска иск в суд за нарушение соглашения о слиянии, чтобы добиться от бизнесмена завершения сделки на $44 млрд по приобретению её соцсети.

Напомним, в начале июля 2022 года Илон Макс уведомил, что он не станет приобретать социальную сеть Twitter (заблокирована в России) из-за нарушения положений соглашения.