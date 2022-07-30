Тбилиси, , 09:19 — REGNUM Реальный рост ВВП Грузии в июне 2022 года в сравнении с показателем 2021 года вырос на 7,2%. Об этом 30 июня сообщает Национальная служба статистики (Грузстат).

Экономика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По предварительным данным ведомства, общий рост ВВП за шесть первых месяцев года составил 10,5%, а за второй квартал — 7,2%. Значительный рост был в сфере услуг логистики и услуг ЖКХ, гостинично-ресторанном бизнесе, добывающей промышленности, услуг связи и информации, в обрабатывающей промышленности и недвижимости.

В то же время индекс потребительских цен, на основании которого рассчитывают инфляцию, по данным Грузстата за июнь, снизился в сравнении с маем с 113,3 до 112,8.

Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили неоднократно подчеркивает, что правительство добилось «двузначного» роста экономики.

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