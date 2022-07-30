Вашингтон, 30 июля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Госдепартамент США намерен закупить для Госпогранслужбы Украины габионные заграждения. В документе американского ведомства отмечается, что стоимость оборудования оценивается в $706 тыс.

Dpsu.gov.ua Украинский пограничник

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По данным Госдепа, украинская погранслужба запросила «экстренную помощь» в приобретении полевого фортификационного оборудования с целью упрощения развёртывания передовых баз и охраны границ страны, передает RT.

«Данные элементы (габионные заграждения) в срочном порядке необходимы для поддержки Государственной пограничной службы Украины», — подчеркивается в документе.

Отмечается, что заграждения позволят эффективно развёртывать полевые подразделения, осуществлять меры погранохраны и защиты на «наиболее уязвимых участках украинской границы».

Ранее США объявили о планах направить пограничникам Украины партию тепловизионных биноклей на $3,2 млн.