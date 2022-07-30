Кемерово, , 09:12 — REGNUM В Кемерове продлили работу экипажа спасателей на Красном озере и реки Томь и усилили патрулирование на береговой линии. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк.

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«Каждый день до 22:00 (время местное) экипажи спасателей на моторных лодках патрулируют Красное озеро и реку Томь, на берегу дежурят опытные волонтёры Всероссийского студенческого корпуса, — уточнил Середюк. — В эти выходные погоду обещают особенно жаркой, поэтому будет продолжена работа десяти оперативных групп».

По прогнозу синоптиков, 30 июля в городе Кемерове температура воздуха составит +26…+28 °C.